ВОЗ ожидает полных данных по «Спутнику V» в январе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена получить все данные по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» до конца января. Об этом сообщила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

«Мы надеемся получить остальные данные от Гамалеи, который является российским производителем, до конца января», — цитирует Симао РИА Новости.

«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи.

В декабре исследовательский центр направил в ВОЗ досье препарата для одобрения использования вакцины в чрезвычайных обстоятельствах. Как позже заявили в российском Минздраве, решение ВОЗ ожидается в первом полугодии 2021 года.

