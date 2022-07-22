В России снизился коллективный иммунитет к коронавирусу до 12,3%

В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 12,3%, сообщил в пятницу, 22 июля портал стопкоронавирус.рф.

«Коллективный иммунитет – 12,3%», - говорится в сообщении.

Как отмечается, на прошлой неделе этот показатель находился на отметке в 14,3%.

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Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России выполнена 93 547 199 раз, двумя – 88 964 088, информирует стопкоронавирус.рф.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что опасность «кентавра» и других подвидов штамма COVID-19 определят в ближайшие недели.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияРоссияИммунитет Коронавирус
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