В России снизился коллективный иммунитет к коронавирусу до 12,3%
В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 12,3%, сообщил в пятницу, 22 июля портал стопкоронавирус.рф.
«Коллективный иммунитет – 12,3%», - говорится в сообщении.
Как отмечается, на прошлой неделе этот показатель находился на отметке в 14,3%.
Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России выполнена 93 547 199 раз, двумя – 88 964 088, информирует стопкоронавирус.рф.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что опасность «кентавра» и других подвидов штамма COVID-19 определят в ближайшие недели.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 659 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 687 / сут.
- ФК «Зенит» поднялся на десять позиций в мировом клубном рейтинге
- В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары
- Подоляк заявил, что Украина не будет подписывать с Россией договор по зерну
- В Кремле назвали глупостью сообщения о запрете ввоза турбины для «Северного потока»
- СМИ: суд продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
- Путин проведет 22 июля оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
- Песков: В Кремле не знают об охоте на экс-продюсера группы «Грибы»
- ЦБ: Инфляция в России по итогам года составит 12-15%
- Телеграм: В Европе раскол, в Киеве чистки, а в России - Иран
- В Швеции отменили мастер-класс фигуристки из России по политическим причинам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru