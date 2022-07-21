Вирусолог назвал тех, кто чаще умирает от коронавируса
Новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля. Об этом, в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По его словам, предстоящий рост заболеваемости не является чем-то неожиданным, ситуация, вероятнее всего, пойдет по тому же сценарию, что и полгода назад, при этом количество заболевших будет значительно ниже.
Кроме того, как подчеркнул специалист, большая часть людей, которые погибают от коронавирусной инфекции, — это пациенты с хроническими заболеваниями, люди среднего возраста и пенсионеры.
Он напомнил, что для защиты от коронавируса следует соблюдать дистанцию, часто мыть руки и избегать большого скопления людей.
Ранее россиян, переболевших COVID-19 год назад, предупредили об осложнениях.
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