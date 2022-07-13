«Пустота!» Врач Малышев рассказал, что происходит в пунктах вакцинации
Инфекционист отметил, что в Москве в пунктах вакцинации медицинских работников больше, чем желающих привиться.
Россияне не спешат вакцинироваться и ревакцинироваться от коронавируса, это приводит к снижению коллективного иммунитета, заявил врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН.
«Вчера я пошел в несколько пунктов вакцинации, вы знаете, там пустота – медицинских работников больше, чем желающих вакцинироваться. При этом мы все время видели, что иммунная прослойка снижается, все больше горючего материала, если можно так выразиться, который может подхватить инфекцию. Мы видим, что омикрон протекает легче, но он заразный, больше заражается. Все это приводит к тому, что общее количество заболевших увеличивается, как и число госпитализаций», - рассказал он.
Новая волна коронавируса может прийти в Россию к концу лета, но она не будет такой значительной, как зимой, заявил ранее профессор вирусологии главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН.
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