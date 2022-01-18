Экономист оценил готовность России к введению продуктовых карточек

В России высокий уровень цифровизации, который позволит ввести прогрессивную карточную систему, заявил Максим Чирков.

Многие ведомства России готовы к введению продуктовых карточек, в государстве имеются все инструменты для этого, заявил экономист, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков в пресс-центре НСН.

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«По косвенным признакам видно, что многие ведомства готовы к введению продуктовых карточек. Да и общественное мнение тоже в пользу этого инструмента. Те люди, от которых это зависит, тоже склоняются в сторону использования этого инструмента. Механизмы для этого, на самом деле, все есть. Если сравнить Россию и Украину, то в России, конечно, гораздо больше возможностей по внедрению подобных вещей. У нас и уровень цифровизации очень высокий и финансовые возможности государства тоже неизмеримо выше. Карточная система будет, безусловно, цифровая и гораздо более прогрессивная. Вариантов отслеживания людей очень много, именно тех, у кого действительно сложное финансовое положение», - сказал Чирков.

Ранее руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявлял, что рост цен на продукты питания в России может привести к появлению продуктовых карточек для малообеспеченных категорий граждан. По его словам, подобная практика используется во многих странах и ее не стоит бояться.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:продуктовые карточкиЦены На ПродуктыРоссия
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