«Неадекватный тариф»: Шкуматов указал на последствия повышения цен на платных дорогах

Плата за проезд по километру отремонтированных платных дорог в России может увеличиться на 1 рубль в течение трех-четырех лет. Стоимость проезда по дорогам, возведенным с нуля, может подняться более, чем на 2 рубля. Подорожание может произойти из-за инфляции и повышения цен на стройматериалы.

«Если смотреть на текущие тарифы на платные дороги, то они неоднородные. Например, так называемый «золотой участок» трассы М11 15-58 км до Солнечногорска. Он на текущий момент уже очень дорогой. Этот участок находится за гранью возможностей для большинства водителей. Аналогично дорого стоит северный обход Одинцово. Но на некоторых дорогах, как на М-4, приемлемый тариф. Многие водители считают возможным там ездить. Но на текущий момент достигнута уже какая-то предельно возможная сумма по оплате для водителей. Дальнейшее увеличение цен может быть синхронизировано только с увеличением доходов российских граждан. Если сейчас просто повысить цены при сохранении текущего уровня доходов, то это приведет к сокращению трафика и выручки. А сокращение выручки приведет к ухудшению и экономических параметров проектов платных дорог и к ухудшению условий содержания таких дорог. Содержание платных дорог осуществляется за счет оператора платных дорог, государство на это не тратит ни копейки. Соответственно, если вдруг денежный поток станет меньше, то дорога будет содержаться в более экономичном варианте. Те, кто платит повышенный тариф, будут задавать вопросы», - сказал Шкуматов.

По его словам, при дальнейшем повышении цен на платные трассы, люди будут выбирать альтернативные варианты проезда до других городов.