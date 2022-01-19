«Неадекватный тариф»: Шкуматов указал на последствия повышения цен на платных дорогах
Увеличение тарифов на платных дорогах приведет к тому, что люди будут выбирать альтернативный транспорт для передвижения, заявил Петр Шкуматов.
Цены на проезд по некоторым российским автодорогам абсолютно неадекватные, дальнейшее их повышение возможно только лишь с увеличением уровня доходов граждан, заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Плата за проезд по километру отремонтированных платных дорог в России может увеличиться на 1 рубль в течение трех-четырех лет. Стоимость проезда по дорогам, возведенным с нуля, может подняться более, чем на 2 рубля. Подорожание может произойти из-за инфляции и повышения цен на стройматериалы.
«Если смотреть на текущие тарифы на платные дороги, то они неоднородные. Например, так называемый «золотой участок» трассы М11 15-58 км до Солнечногорска. Он на текущий момент уже очень дорогой. Этот участок находится за гранью возможностей для большинства водителей. Аналогично дорого стоит северный обход Одинцово. Но на некоторых дорогах, как на М-4, приемлемый тариф. Многие водители считают возможным там ездить. Но на текущий момент достигнута уже какая-то предельно возможная сумма по оплате для водителей. Дальнейшее увеличение цен может быть синхронизировано только с увеличением доходов российских граждан. Если сейчас просто повысить цены при сохранении текущего уровня доходов, то это приведет к сокращению трафика и выручки. А сокращение выручки приведет к ухудшению и экономических параметров проектов платных дорог и к ухудшению условий содержания таких дорог. Содержание платных дорог осуществляется за счет оператора платных дорог, государство на это не тратит ни копейки. Соответственно, если вдруг денежный поток станет меньше, то дорога будет содержаться в более экономичном варианте. Те, кто платит повышенный тариф, будут задавать вопросы», - сказал Шкуматов.
По его словам, при дальнейшем повышении цен на платные трассы, люди будут выбирать альтернативные варианты проезда до других городов.
«На М-4 чередуются бесплатные и платные участки, там сложнее. Но, в любом случае, они действительно того стоят. Это безопасные, качественные, скоростные автомагистрали, которых в нашей стране очень не хватает. За исключением северного обхода Одинцово и М-11, к платным дорогам вопросов нет. Стоимость проезда по этим дорогам хоть и приблизилась к каким-то предельным значениям, но не отражает качество этих дорог и безопасность. Но при дальнейшем повышении тарифов люди начнут задумываться. Если сейчас я плачу за проезд до Питера где-то 2,5 тысячи рублей, то увеличение на 1 рубль приведет к тому, что это будет 3 тысячи рублей. В итоге станет выгодным ездить на том же самом сапсане. Разные виды транспорта конкурируют между собой. Люди, которые увидят, что на автомобиле ехать заметно дороже, выберут другой транспорт. На дороге это, конечно, скажется плохо», - резюмировал Шкуматов.
Ранее участок трассы М-1 «Беларусь» от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до Кубинки также стал платным с 11 января. Проезд по участку 45-66 километр для водителей легковых автомобилей обходится в 100-120 рублей, для тяжелых грузовиков - в 330 рублей.
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