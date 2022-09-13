«Нет замены!»: Депутат Боярский поддержал дискуссию о разблокировке Instagram

Депутаты с запретом этой соцсети потеряли большую аудиторию, отметил в эфире НСН парламентарий.

Вопрос разблокировки Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta) в РФ требует всестороннего обсуждения, в стране просто нет полноценной замены этой соцсети, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне лидер «Новых людей» Алексей Нечаев в ходе выступления в Госдуме поднял вопрос о восстановлении доступа к Instagram в России, поскольку соцсеть начала «хорошо себя вести». Сергей Боярский согласился с Нечаевым и отметил, что такой вопрос заслуживает внимания.

«Не пользуюсь этой соцсетью с того момента, как ее объявили экстремистской, поэтому мне сложно сказать, как она себя ведет. Хотя, в целом, находясь тогда в ней, я не видел каких-то дискриминационных для себя признаков. Другой вопрос, что тот самый скандал, на фоне которого было принято решение о блокировке соцсети, не может остаться незамеченным. Что касается возможного возврата использования Instagram, считаю, что такой вопрос, действительно, стоит поднимать. Ни одна из отечественных площадок не является полноценной альтернативой Instagram», - сказал Боярский.

Депутат также отметил, что Telegram не сможет стать полноценной заменой Instagram, так как это абсолютно разные платформы.

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«Депутатский корпус потерял там достаточно большую, разнообразную аудиторию. У меня конвертация перехода из Instagram в Telegram составила порядка 10%. То есть, если там у меня было 27 тысяч моих читателей, с которыми я советовался, общался, то сейчас меня читает порядка 2,5 тысяч человек или даже меньше. Это совершенно разные платформы и разные площадки. Вместе с тем хочу отметить, что с помощью VPN-сервисов, а в некоторых местах и без них, Instagram пользуются огромное количество людей. Тот резкий отток аудитории, который мы наблюдали в процессе блокировки этой соцсети, сейчас подтягивается к тем значениям, которые были до. Поэтому вопрос дискуссионный и, как минимум, заслуживает всестороннего обсуждения», - резюмировал Боярский.

21 марта Таганский районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил деятельность компании и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram на территории России.

С требованием признать Meta экстремистской организацией выступила Генпрокуратура РФ 11 марта. В тот же день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против компании. Причиной стало сообщение о том, что руководство корпорации разрешило модераторам Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военных. В действиях Meta усмотрели признаки публичных призывов к экстремизму и содействия терроризму.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлокировкаСоцсетиРоссия
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