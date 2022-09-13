«Нет замены!»: Депутат Боярский поддержал дискуссию о разблокировке Instagram

Накануне лидер «Новых людей» Алексей Нечаев в ходе выступления в Госдуме поднял вопрос о восстановлении доступа к Instagram в России, поскольку соцсеть начала «хорошо себя вести». Сергей Боярский согласился с Нечаевым и отметил, что такой вопрос заслуживает внимания.

«Не пользуюсь этой соцсетью с того момента, как ее объявили экстремистской, поэтому мне сложно сказать, как она себя ведет. Хотя, в целом, находясь тогда в ней, я не видел каких-то дискриминационных для себя признаков. Другой вопрос, что тот самый скандал, на фоне которого было принято решение о блокировке соцсети, не может остаться незамеченным. Что касается возможного возврата использования Instagram, считаю, что такой вопрос, действительно, стоит поднимать. Ни одна из отечественных площадок не является полноценной альтернативой Instagram», - сказал Боярский.

Депутат также отметил, что Telegram не сможет стать полноценной заменой Instagram, так как это абсолютно разные платформы.