В Госдуме предложил восстановить доступ к Instagram в РФ
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил обсудить возможность восстановления доступа в России к соцсети Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией в РФ).
«Может, нам проще рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram, раз он начал себя хорошо вести?» — задался вопросом политик в ходе вступления в Госдуме на первом пленарное заседании осенней сессии нижней палаты парламента.
По словам парламентария, запрет этой соцсети вызывает вопросы, так как вице-президент компании Meta (признана экстремистской организацией) извинился за высказывания в отношении позиций Москвы ещё весной.
В середине августа глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин также обратился в Генпрокуратуру с просьбой повторно проверить данную соцсеть на предмет нарушений законодательства РФ.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он предложил разблокировать Instagram в случае устранения нарушений. Демин считает необходимым сделать это в интересах малого бизнеса.
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