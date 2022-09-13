В Госдуме предложил восстановить доступ к Instagram в РФ

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил обсудить возможность восстановления доступа в России к соцсети Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией в РФ).

«Может, нам проще рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram, раз он начал себя хорошо вести?» — задался вопросом политик в ходе вступления в Госдуме на первом пленарное заседании осенней сессии нижней палаты парламента.

По словам парламентария, запрет этой соцсети вызывает вопросы, так как вице-президент компании Meta (признана экстремистской организацией) извинился за высказывания в отношении позиций Москвы ещё весной.