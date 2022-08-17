«Дани Милохины без работы!»: Экс-советник президента допустил разблокировку Instagram

В России сформировалась «неудовлетворенная тусовка», которая уже начала потихоньку давить, отметил в эфире НСН Герман Клименко. 

Соцсеть Instagram* (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta) скоро могут разблокировать в стране, так как большинство блогеров остались без работы и заработка, они требуют учета своих интересов, заявил экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне сообщалось, что вопрос возможной разблокировки в РФ Instagram будет рассмотрен до конца сентября-октября текущего года. Так, партия «Новые люди» попросила Генпрокуратуру снова проверить соцсеть на предмет нарушений законодательства и в случае их отсутствия отменить блокировку «в интересах российского малого бизнеса». Герман Клименко считает, что Meta может принять решение больше не вмешиваться в происходящее между странами.

«Если говорить о возможности (разблокировки – ред. НСН), то если бы не казус Дурова, то можно было бы сказать, что это невозможно. Но у нас есть пример Дурова, когда Telegram был запрещен по решению суда и по инициативе Роскомнадзора добровольно разблокирован. Если говорить серьезно, то с этой инициативой должны выступать не депутаты, а Instagram самостоятельно. С одной стороны, блокировка была чрезмерная история, поэтому будем смотреть как будут развиваться события», - сказал Клименко.

По его словам, Meta может принять решение скорректировать свою политику и не вмешиваться в политические дела стран.

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«Заявлений от компании я не ожидаю ни при каких условиях, а изменения политики компании в целом возможно. В рамках локализации интернета, возможно, Facebook примет решение вообще не вмешиваться в то, что происходит в странах. Но вряд ли они будут извиняться и что-либо еще делать», - указал Клименко.

Экс-советник президента также отметил, что с блокировкой соцсети огромное количество блогеров остались без работы. Он добавил, что на сегодняшний день присутствует и давление на родителей со стороны детей.

«Колоссальное количество Даней Милохиных осталось без работы. Также есть давление на родителей, дети говорят: где мой Instagram? Думаю, что такое давление чисто человеческое. Еще TikTok выбыл. Если бы он остался, возможно, какой-то выплеск был бы туда. Поэтому эта неудовлетворенная тусовка есть, она потихонечку давит. Есть определенная социологическая страта, которая тоже требует учета своих интересов», - сказал собеседник «Радиоточки НСН».

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Кроме того, Клименко констатировал, что в России нет соцсетей, которые могли бы полностью заменить Instagram.

«Был пример Павла Дурова, когда он полностью копировал ресурсы и люди понимали, как переходить. Например, "Вконтакте" - это была полная копия Facebook*(принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta - прим. НСН), а Telegram – полная копия WhatsApp на момент его создания. Соответственно, если людям предлагают полную копию, то они переходят. Возможно, и Yappy, и Rutube изначально требовалось не свое что-то привносить, а сделать полную копию. Но полных замен нет и люди удивительным образом переходят из Instagram в Telegram. Если бы мне сказали это до всей этой истории, то я бы ответил, что это невозможно», - резюмировал он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что соцсеть Instagram могут разблокировать в России, если она изменит свою политику и принесет официальные извинения.

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Фото: Соцсети Дани Милохина
ТЕГИ:БлогерыБлокировкаСоцсетиРоссия
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