«Дани Милохины без работы!»: Экс-советник президента допустил разблокировку Instagram

Накануне сообщалось, что вопрос возможной разблокировки в РФ Instagram будет рассмотрен до конца сентября-октября текущего года. Так, партия «Новые люди» попросила Генпрокуратуру снова проверить соцсеть на предмет нарушений законодательства и в случае их отсутствия отменить блокировку «в интересах российского малого бизнеса». Герман Клименко считает, что Meta может принять решение больше не вмешиваться в происходящее между странами.

«Если говорить о возможности (разблокировки – ред. НСН), то если бы не казус Дурова, то можно было бы сказать, что это невозможно. Но у нас есть пример Дурова, когда Telegram был запрещен по решению суда и по инициативе Роскомнадзора добровольно разблокирован. Если говорить серьезно, то с этой инициативой должны выступать не депутаты, а Instagram самостоятельно. С одной стороны, блокировка была чрезмерная история, поэтому будем смотреть как будут развиваться события», - сказал Клименко.

По его словам, Meta может принять решение скорректировать свою политику и не вмешиваться в политические дела стран.