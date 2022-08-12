В Госдуме назвали условие для разблокировки запрещённой в РФ Instagram*
Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что социальная сеть Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) может быть разблокирована в России, если изменит свою политику, сообщает ТАСС.
По его словам, соцсеть должна заблокировать любые призывы убивать россиян, в противном случае конструктивного взаимодействия с российским регулятором достичь не получится
«Во вторую очередь, они должны извиниться перед российскими гражданами», - заключил Горелкин.
Ранее компания Meta обжаловала решение суда Москвы о запрете её деятельности в РФ как экстремистской организации, Мосгорсуд апелляцию отклонил, сообщает RT.
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