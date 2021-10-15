Центр Гамалеи завершил пострегистрационные исследования «Спутника V»

Пострегистрационнные исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» завершились. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Кроме того, центр подал документы для постоянной регистрации препарата, отмечает Газета.ру.

«Да, они [исследования] завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются», — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Напомним, «Спутник V» — первая в России и мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19. Минздрав РФ в августе 2020 года одобрил применение препарата на основании первых двух фаз клинических испытаний. В следующем этапе испытаний приняли участие более 30 тысяч добровольцев, в результате вакцина показала эффективность более 90%, пишет «Свободная пресса».

