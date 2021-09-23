«Первая серия уже разлита»: Центр Чумакова опроверг приостановку выпуска вакцины «КовиВак»

Производитель крайне востребованной у россиян вакцины от COVID-19 рассказал НСН, что увеличил производство и к концу года препарат станет более доступным.  

Выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», которая пользуется огромным спросом среди россиян, не приостановлен, препарат выпускается после запланированной модернизации производства, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель направления по работе с регуляторными органами и продажам центра Центра имени М. П. Чумакова Екатерина Кордубан.

«Выпуск не приостановлен, мы опровергаем эту информацию. В центре было произведено запланированное масштабирование производства. В течение трех недель шла установка нового оборудования и его отладка. Благодаря этому масштабированию будет выпущен дополнительный объем вакцины до конца года и соответственно вакцина станет еще более доступной», - сказала она.
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Ранее «Коммерсант» сообщил о приостановке выпуска вакцины «КовиВак» на несколько месяцев из-за того, что разработчик препарата центр имени Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. В итоге вакцина не поступает в оборот с конца августа, а партнер центра, «Нанолек» Владимира Христенко, вынужден был отложить ее массовое производство до конца осени.

По словам Кордубан, производство вакцины было приостановлено только на три недели в связи с его модернизацией.

«Масштабирование было запланировано заранее, как только к нам пришло оборудование, мы это сделали. На паузе мы стояли порядка трех недель, пока шел процесс масштабирования. Первая серия с нового оборудования уже разлита и находится на контроле в лаборатории Росздравнадзора», - сообщила представитель центра Чумакова.
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Кордубан также отметила, что основной заказчик центра сейчас - Министерство здравоохранения РФ. «КовиВак» не планируется поставлять на экспорт, пока не будет полностью обеспечен спрос на внутреннем рынке.

«До тех пор, пока мы не обеспечим РФ вакцинами в полном объеме, ни о каком экспорте речи идти не может. Безусловно, к нашему препарату очень большой интерес со стороны многих стран благодаря тому, что мы используем классическую, зарекомендовавшую себя технологию. Так как мы являемся поставщиком ЮНИСЕФ (Международный чрезвычайный фонд помощи детям при Организации Объединенных Наций - прим. НСН), то сейчас ведем переговоры о поставках в интересах этой организации», - отметила Кордубан.

Минздрав РФ 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину «КовиВак», разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН». В подобных препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные). Как пишут СМИ, эксперты полагают, что «КовиВак», как и «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор», еще долго не станут массовыми, до 95% потребностей в вакцинации будут закрываться «Спутником V» и «Спутником Лайт».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КовиВакКоронавирусВакцина
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