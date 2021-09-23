«Первая серия уже разлита»: Центр Чумакова опроверг приостановку выпуска вакцины «КовиВак»

Ранее «Коммерсант» сообщил о приостановке выпуска вакцины «КовиВак» на несколько месяцев из-за того, что разработчик препарата центр имени Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. В итоге вакцина не поступает в оборот с конца августа, а партнер центра, «Нанолек» Владимира Христенко, вынужден был отложить ее массовое производство до конца осени.

По словам Кордубан, производство вакцины было приостановлено только на три недели в связи с его модернизацией.

«Масштабирование было запланировано заранее, как только к нам пришло оборудование, мы это сделали. На паузе мы стояли порядка трех недель, пока шел процесс масштабирования. Первая серия с нового оборудования уже разлита и находится на контроле в лаборатории Росздравнадзора», - сообщила представитель центра Чумакова.