Автоэксперт призвал не бояться использовать продукцию отечественных производителей, так как меньше риск нарваться на подделку, к тому же российские компании быстрее адаптируются под условия рынка.

«Даже лабораторные исследования не находят отличий в свойствах их материалов от свойств продукции именитых брендов. Причем, российские бренды мошенники не подделывают. Еще преимуществом местных производителей является гибкость и адаптивность по отношению к запросам рынка. Например, угроза появления топлива второго и третьего экологических классов подвигла к появлению моторных масел с увеличенным щелочным числом, чтобы нивелировать вредное действие серы на двигатели. В заключение могу рекомендовать автовладельцам любых иностранных автомобилей использовать соответствующие по допуску масла российских брендов без тени сомнений. Это вопрос доверия, не более того», — посоветовал он.

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько в беседе с НСН отмечал, что цены на моторные масла в РФ выросли на 20% на фоне перебоев с поставками импортной продукции, однако с отечественными марками на текущий момент проблем на рынке нет.

