На российском рынке не обнаружили дефицит моторных масел
Объемов продукции на рынке моторных масел достаточно, и хотя цены действительно растут, о кратном удорожании речи не идет, заявил НСН Александр Пахомов.
На российском рынке достаточно моторных масел, чтобы удовлетворить спрос, однако потребитель может ощущать дефицит именно из-за отсутствия привычных ему зарубежных марок, на которые власти не продлили сертификаты безопасности, рассказал НСН вице-председатель Союза Автосервисов, генеральный директор СТО «Дилижанс» Александр Пахомов.
Участники рынка фиксируют перебои с поставками автомобильных масел, особенно импортных, передает «Коммерсант». Кроме того, опрошенные жалуются на рост цен в 1,5–2 раза за последние два месяца, а также увеличение срока поставок в несколько раз. Пахомов отметил, что проблема не в нехватке моторных масел, как таковых, а в дефиците привычных многим потребителям брендов.
«Нехватки масел сегодня потребитель не ощущает. Объема на рынке достаточно. Проблемы видны только на уровне импортер — дистрибуция — оптовое звено. Основные вопросы рынка вызваны неоправданными ожиданиями: нет в продаже привычных марок. Дополнительные сложности создало непродление правительством России сертификатов безопасности ушедших известных брендов. Четыре года продлевали, теперь нет. Ввозить их продукцию через таможенную границу стало невозможно до тех пор, пока российские импортеры не получат новые сертификаты. Это долго и дорого. Однако, есть другие смазочные материалы из дружественных стран, а также отечественные. Я в работе своей работе использую два бренда производителей моторных масел — российского и европейского. Масла российского бренда на оптовом рынке с января подорожали на 12%, европейского — на 37%, поэтому кратного увеличения нет. Летом были перебои с поставками, но не критично. Обычного складского запаса хватило, чтобы пережить без потерь возникшие сложности. Делать прогнозы я не буду, но, как минимум, инфляция и нарастающие санкции будут локомотивами для цен не только на моторные масла. Если будут специфические для нефтяной отрасли потрясения, они также скажутся на цене», — пояснил он.
Собеседник НСН признал, что проблемы присутствуют, что обусловлено совокупностью сразу нескольких факторов.
«Проблемы с производством нефтепродуктов, связанные с прекращением судоходства в Ормузском проливе повлияли на всех в мире производителей. Также пострадавшая из-за атак нефтяная отрасль России сказалась на перебоях поставок базовых масел для локальных производителей. Сокращение производства при сохранении спроса автоматически заставляет расти цены как на мировом рынке, так и внутри страны. Усложнилась логистика в Россию из-за санкций, так как моторные масла — продукция двойного назначения. Отмена действующих сертификатов правообладателей также повлияла на ввоз известных брендов. Обнаружившийся дефицит привычных брендов деформирует спрос. Сложности на розничном рынке в значительной мере обусловлены инерцией устоявшегося доверия. Сейчас проходит процесс привыкания к новым брендам, похожий на тот, который уже несколько лет длится в замене автомобилей европейских марок китайскими», — рассказал Пахомов.
Он объяснил, почему сегодня на рынке появился ряд новых и неизвестных брендов. По мнению автоэксперта, их потребительские свойства не уступают известным маркам.
«Ценовая конкуренция на автомобильном рынке, унификация технических решений и сокращение номенклатуры в угоду снижения себестоимости автомобильных материалов, огромные объемы производства привели к невольной стандартизации в сфере моторных масел, смазок и технических жидкостей. К текущему моменту сформировалась классификация продуктов, для производства определенных классов которых необходимо закупить на свободном рынке стандартные компоненты и с помощью несложных технологических операций их смешивания по известной рецептуре произвести продукты, не отличающиеся по своему составу и свойствам от продукции лидеров рынка. Гарантия и предъявление закупок компонентов у производителей, которым доверяют автосборочные компании, дают право ставить на свои продукты их допуски. Этим фактом обусловлено появление на рынке такого большого количества различных брендов масел, ранее не известных. Вопрос только в маркетинге, добросовестности производителя и формировании доверия потребителя», — подчеркнул Пахомов.
Автоэксперт призвал не бояться использовать продукцию отечественных производителей, так как меньше риск нарваться на подделку, к тому же российские компании быстрее адаптируются под условия рынка.
«Даже лабораторные исследования не находят отличий в свойствах их материалов от свойств продукции именитых брендов. Причем, российские бренды мошенники не подделывают. Еще преимуществом местных производителей является гибкость и адаптивность по отношению к запросам рынка. Например, угроза появления топлива второго и третьего экологических классов подвигла к появлению моторных масел с увеличенным щелочным числом, чтобы нивелировать вредное действие серы на двигатели. В заключение могу рекомендовать автовладельцам любых иностранных автомобилей использовать соответствующие по допуску масла российских брендов без тени сомнений. Это вопрос доверия, не более того», — посоветовал он.
Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько в беседе с НСН отмечал, что цены на моторные масла в РФ выросли на 20% на фоне перебоев с поставками импортной продукции, однако с отечественными марками на текущий момент проблем на рынке нет.
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