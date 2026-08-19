Прибрежные зоны у дома Пугачевой продали на аукционе

Уточняется, что участки были выставлены на торги ещё в июле. В итоге они были проданы на аукционе всего за 14 тысяч рублей.

По данным СМИ, новым владельцем недвижимости стал Глеб Рыськов, после обращения которого и была проведена проверка на предмет законности земельного участка певицей.

Ранее в Госдуме заявили, что замок телеведущего Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), который находится в подмосковной деревне Грязь, должен быть обращен в доход государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

