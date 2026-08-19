Прибрежные зоны у дома Пугачевой продали на аукционе

Народная артистка СССР Алла Пугачева лишилась прав на два прибрежных участка рядом со своим поместьем в Солнечногорске. Об этом со ссылкой на документы сообщает РЕН ТВ.

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Уточняется, что участки были выставлены на торги ещё в июле. В итоге они были проданы на аукционе всего за 14 тысяч рублей.

По данным СМИ, новым владельцем недвижимости стал Глеб Рыськов, после обращения которого и была проведена проверка на предмет законности земельного участка певицей.

Ранее в Госдуме заявили, что замок телеведущего Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), который находится в подмосковной деревне Грязь, должен быть обращен в доход государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ТоргиАукционАлла ПугачеваНедвижимость

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