Правительство России обозначило сроки окончания ремонтов на НПЗ

При этом, по его словам, в Россию уже поступает импортный бензин. Правительство дало соответствующее распоряжение из-за нехватки топлива в стране.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее выдала новые предупреждения участникам рынка топлива в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях, сообщает RT.

