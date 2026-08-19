Правительство России обозначило сроки окончания ремонтов на НПЗ


Ожидается, что ремонт на нескольких нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) завершится в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, сообщает ТАСС.

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При этом, по его словам, в Россию уже поступает импортный бензин. Правительство дало соответствующее распоряжение из-за нехватки топлива в стране.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее выдала новые предупреждения участникам рынка топлива в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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