Россиянам назвали неожиданную причину головной боли

По его словам, причиной проблемы могут быть не плохое зрение или проблемы в шейном отделе позвоночника, а нарушение работы височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).

Эксперт пояснил, что в норме в состоянии покоя зубы не должны быть плотно сомкнуты. Но из-за стресса, во время интенсивной работы или концентрации человек может бессознательно стискивать их, часами удерживая челюсть в напряжении.

«Дисфункция ВНЧС и перенапряженные жевательные мышцы могут быть истинным провокатором дискомфортных ощущений», — указал Винцхаймер.

Врач добавил, что такой вид головной боли отлиЧается локализацией в височной области, перед ухом или в зоне жевательных мышц.

Ранее врач-невролог Наталья Кадымова заявила, что если головная боль возникла внезапно и быстро достигла максимальной интенсивности, то следует вызвать скорую помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

