Россиянам назвали неожиданную причину головной боли
Боль в висках часто ошибочно принимают за головную боль напряжения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил немецкий врач-ортодонт, спикер конгресса OrthoNext VI от Eurokappa Удо Винцхаймер.
По его словам, причиной проблемы могут быть не плохое зрение или проблемы в шейном отделе позвоночника, а нарушение работы височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).
Эксперт пояснил, что в норме в состоянии покоя зубы не должны быть плотно сомкнуты. Но из-за стресса, во время интенсивной работы или концентрации человек может бессознательно стискивать их, часами удерживая челюсть в напряжении.
«Дисфункция ВНЧС и перенапряженные жевательные мышцы могут быть истинным провокатором дискомфортных ощущений», — указал Винцхаймер.
Врач добавил, что такой вид головной боли отлиЧается локализацией в височной области, перед ухом или в зоне жевательных мышц.
Ранее врач-невролог Наталья Кадымова заявила, что если головная боль возникла внезапно и быстро достигла максимальной интенсивности, то следует вызвать скорую помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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