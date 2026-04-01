Фатально для кармана: Автовладельцев предостерегли от покупки контрафактного масла
Рост доли контрафактных товаров на российском рынке наблюдается на фоне общего ухудшения экономической ситуации, рассказал НСН Юрий Пархоменко
Приобретая машинные масла в мелкой таре у непроверенных ИП, легко нарваться на контрафакт, что может ударить по кошельку автовладельца, заявил в беседе с НСН генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.
Доля нелегальных автотоваров на рынке России приблизилась к 50%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование общественной организации «Общественная потребительская инициатива». Уточняется, что особенно высока доля контрафакта в таких категориях товара, как масла и смазочные материалы, фильтры, свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления. Потери бюджетной системы РФ из-за нелегального оборота автотоваров при этом составляют 142 млрд рублей ежегодно.
«Это связано с ухудшением экономической ситуации в стране. Фактически сама система сертификации начинает хромать. Идет некий серый импорт. Контролировать качественные официальные запчасти стало сложно, порой невозможно. Масла и раньше были контрафактные, особенно в мелкой таре. В крупном проверенном автосервисе, как правило, покупают масла бочками. Их берут у постоянных поставщиков. А вот если масла приобретаются в рознице, в каком-то непонятном магазине… Сейчас же сетевой маркетинг развивается, на Wildberries и Ozon какое-то ИП может продавать контрафактные масла, и узнать о контрафакте в этом случае сложно», - сказал он.
По словам собеседника НСН, контрафактное масло может фатально ударить по кошельку автовладельца, но не станет угрозой для здоровья.
«Все зависит от жадности людей, которые, зная, везут контрафактное масло. Оно может быть более простой группы качества или совсем некондиция. Если масло для автомобиля не предназначено, думаю, ресурс двигателя и трансмиссия снизится значительно. Это, конечно, звучит угрожающе. Однако, если масло плохое, повышенный износ, но ничего фатального не будет. Это фатально ударит по кошельку автовладельца, но он останется жив. Самое страшное, что может повлечь серьезные последствия, - это контрафактные детали подвески. Если при движении на скорости оторвется шаровая опора, последствия могут быть различными», - объяснил Пархоменко.
Ранее сообщалось, что в России снизились оптовые цены на автозапчасти, однако на рознице это пока не отразилось. В среднем стоимость комплектующих на оптовом рынке сократилась на 10–15%, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов