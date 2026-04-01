Доля нелегальных автотоваров на рынке России приблизилась к 50%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование общественной организации «Общественная потребительская инициатива». Уточняется, что особенно высока доля контрафакта в таких категориях товара, как масла и смазочные материалы, фильтры, свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления. Потери бюджетной системы РФ из-за нелегального оборота автотоваров при этом составляют 142 млрд рублей ежегодно.

«Это связано с ухудшением экономической ситуации в стране. Фактически сама система сертификации начинает хромать. Идет некий серый импорт. Контролировать качественные официальные запчасти стало сложно, порой невозможно. Масла и раньше были контрафактные, особенно в мелкой таре. В крупном проверенном автосервисе, как правило, покупают масла бочками. Их берут у постоянных поставщиков. А вот если масла приобретаются в рознице, в каком-то непонятном магазине… Сейчас же сетевой маркетинг развивается, на Wildberries и Ozon какое-то ИП может продавать контрафактные масла, и узнать о контрафакте в этом случае сложно», - сказал он.