Жители поселка на Алтае рассказали о растерзавшем туристку медведе

По её словам, за несколько часов до трагедии на турбазе «Исток» медведь бродил по частным домам, ломал заборы и рычал на людей.

«Муж открыл дверь, чтобы спугнуть его, а он уже был у порога. Он громко рыкнул, я этот рык услышала, и мы быстро в дом закрылись. Потом он пошёл к соседям и перевернул у них весь мусор», – отметила женщина.

Она добавила, что прибывшие по вызову полиция и местный егерь подтвердили, что зверь ушёл. Юлия указала, что местные жители просят власти «сократить численность медведей в этом районе», так как боятся не только за себя, но и за туристов.

Ранее в Республике Алтай в районе посёлка Артыбаш медведь вытащил из палатки и убил 29-летнюю туристку из Новосибирской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

