Жители поселка на Алтае рассказали о растерзавшем туристку медведе
Медведь, растерзавший туристку в Республике Алтай, терроризировал посёлок Турочак. Об этом РЕН ТВ рассказала местная жительница Юлия.
По её словам, за несколько часов до трагедии на турбазе «Исток» медведь бродил по частным домам, ломал заборы и рычал на людей.
«Муж открыл дверь, чтобы спугнуть его, а он уже был у порога. Он громко рыкнул, я этот рык услышала, и мы быстро в дом закрылись. Потом он пошёл к соседям и перевернул у них весь мусор», – отметила женщина.
Она добавила, что прибывшие по вызову полиция и местный егерь подтвердили, что зверь ушёл. Юлия указала, что местные жители просят власти «сократить численность медведей в этом районе», так как боятся не только за себя, но и за туристов.
Ранее в Республике Алтай в районе посёлка Артыбаш медведь вытащил из палатки и убил 29-летнюю туристку из Новосибирской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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