«С отечественными маслами на сегодняшний день проблем я не вижу. Что касается импортных, проблемы есть. Сейчас любая поставка под вопросом, это касается брендов, которые мы видели у нас четыре года назад. Масел не хватает. Влияет именно сложность поставок. Поэтому цены на этом фоне растут. В этом году подорожание составило примерно 20% по сравнению с прошлым годом», - оценил он.

Он также объяснил, что отечественное масло не все готовы использовать, несмотря на достойное качество.

«Производится масло у нас отечественное здесь с хорошим качеством, но все-таки есть предпочтения владельцев дорогих автомобилей. Эти предпочтения сложно сломать. Наши масла по качеству вполне сопоставимы с импортными, сам лично эти жидкости использую. Но проблема масла сегодня вторична, всех больше беспокоит бензин. Кто-то пока не так часто использует машины, чтобы экономить. Плюс надо понимать, когда автомобильное топливо менее качественное, нужно чаще менять масло, окисление будет происходить быстрее», - заключил собеседник НСН.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил НСН, что доля контрафактных запчастей остается на уровне 3-5%, а вот масла подделывают в 50% случаев.

