Автосервисы оценили качество российских масел на фоне проблем с поставками
С отечественными маслами на сегодняшний день проблем нет, но автолюбители не готовы менять предпочтения, заявил НСН Юрий Валько.
В России на фоне перебоев с поставками импортных масел для авто цены выросли на 20%, заявил НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
В России фиксируются перебои с поставками автомобильных масел, в особенности импортных, и нехватка по некоторым позициям ассортимента, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. За последние два месяца цены выросли в 1,5–2 раза, а сроки поставок — с двух дней до двух недель. Особенно быстро «вымываются» премиальная и оригинальная линейка: Shell, Castrol, масла BMW и продукция группы VAG. Валько подтвердил проблему.
«С отечественными маслами на сегодняшний день проблем я не вижу. Что касается импортных, проблемы есть. Сейчас любая поставка под вопросом, это касается брендов, которые мы видели у нас четыре года назад. Масел не хватает. Влияет именно сложность поставок. Поэтому цены на этом фоне растут. В этом году подорожание составило примерно 20% по сравнению с прошлым годом», - оценил он.
Он также объяснил, что отечественное масло не все готовы использовать, несмотря на достойное качество.
«Производится масло у нас отечественное здесь с хорошим качеством, но все-таки есть предпочтения владельцев дорогих автомобилей. Эти предпочтения сложно сломать. Наши масла по качеству вполне сопоставимы с импортными, сам лично эти жидкости использую. Но проблема масла сегодня вторична, всех больше беспокоит бензин. Кто-то пока не так часто использует машины, чтобы экономить. Плюс надо понимать, когда автомобильное топливо менее качественное, нужно чаще менять масло, окисление будет происходить быстрее», - заключил собеседник НСН.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил НСН, что доля контрафактных запчастей остается на уровне 3-5%, а вот масла подделывают в 50% случаев.
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