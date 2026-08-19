«Живут на проценты»: В Госдуме упрекнули бизнес в огромной прибыли с депозитов
Николай Арефьев заявил НСН, что государство должно принять меры, так как сейчас у юрлиц на депозитах находятся 60 трлн рублей, большие проценты с которых разгоняют инфляцию.
Добровольные взносы бизнеса не сильно помогают федеральному бюджету, а вот средства компаний на депозитах и пассивный процентный доход сильно вредят экономике. Об этом НСН рассказал замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Добровольные взносы бизнеса в федеральный бюджет в 2026 году достигли 383,7 млрд рублей — более чем в 200 раз выше первоначального ориентира, пишут «Известия». Для бюджета это дополнительный ресурс на фоне дефицита в 6,455 трлн рублей. Бизнес при этом выступает против превращения добровольных платежей в обязательную нагрузку.
«Это не такие уж большие взносы, поскольку у нас сегодня дефицит — больше 6 трлн рублей. Дело в том, что расходы растут, инфляция растет, поэтому правительство просто обращается к предпринимателям, которые могли бы оказать помощь. Но, к сожалению, помощь невелика. В военное время экономика была мобилизационная. То есть все средства должны идти через бюджет государства и решать государственные проблемы. Но у нас кому война, кому мать родна. У нас правительство занимается просьбами. Вот у нас более 60 трлн у юридических лиц лежат на депозитах в банках. Предприятия вместо того, чтобы развивать производство, кладут деньги на депозит, и живут на проценты как рантье», — рассказал он.
При этом Арефьев напомнил, что прибыль, которую компании получают с депозитов — это воздушные деньги, которые только разгоняют инфляцию.
«Прошла информация, что у Сургутнефтегаза 6 трлн свободных средств, которые компания уже третий год держит на депозитах. И получается где-то 360 млрд рублей чистой прибыли, тогда как за прошлый год Норильский никель получил только 120 млрд. Конечно, они работать не будут. Так что надо что-то предпринимать. Я имею ввиду юридических лиц. 60 трлн — не малые средства, которые теряет страна. Они еще и вредят. Если посчитать процентные доходы, то в прошлом году они составили 15 трлн. А у нас весь товарооборот за прошлый год был 60 трлн. То есть четвертая часть — это не обеспеченные никаким товаром деньги, которые разгоняют инфляцию, потому что они воздушные», — подытожил он.
Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров заявил, что благодаря повышению ставки НДС с 20% до 22% федеральный бюджет получил дополнительные 426 млрд рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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