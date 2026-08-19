Добровольные взносы бизнеса не сильно помогают федеральному бюджету, а вот средства компаний на депозитах и пассивный процентный доход сильно вредят экономике. Об этом НСН рассказал замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Добровольные взносы бизнеса в федеральный бюджет в 2026 году достигли 383,7 млрд рублей — более чем в 200 раз выше первоначального ориентира, пишут «Известия». Для бюджета это дополнительный ресурс на фоне дефицита в 6,455 трлн рублей. Бизнес при этом выступает против превращения добровольных платежей в обязательную нагрузку.

«Это не такие уж большие взносы, поскольку у нас сегодня дефицит — больше 6 трлн рублей. Дело в том, что расходы растут, инфляция растет, поэтому правительство просто обращается к предпринимателям, которые могли бы оказать помощь. Но, к сожалению, помощь невелика. В военное время экономика была мобилизационная. То есть все средства должны идти через бюджет государства и решать государственные проблемы. Но у нас кому война, кому мать родна. У нас правительство занимается просьбами. Вот у нас более 60 трлн у юридических лиц лежат на депозитах в банках. Предприятия вместо того, чтобы развивать производство, кладут деньги на депозит, и живут на проценты как рантье», — рассказал он.