Юрист Соловьев оценил шансы семьи Тиммы взыскать с певицы Седоковой 37 млн рублей

Шансы семьи баскетболиста Яниса Тиммы взыскать с его экс-супруги Анны Седоковой порядка 37 млн рублей будут зависеть от того, удастся ли доказать, что брачный договор является недействительным. Об этом сайту aif.ru заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

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По его словам, если заключенный в США документ не противоречит российскому законодательству, «то он действует», а его подлинность «может показать экспертиза».

«Получит ли семья 37 млн рублей - это на усмотрение суда, посчитает ли он доводы убедительными», — заключил он.

Ранее представитель семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что из США был получен официальный документ, который свидетельствует о том, что нотариус Алена Грин никогда не удостоверяла брачный договор между Седоковой и Тиммой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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