Юрист Соловьев оценил шансы семьи Тиммы взыскать с певицы Седоковой 37 млн рублей
Шансы семьи баскетболиста Яниса Тиммы взыскать с его экс-супруги Анны Седоковой порядка 37 млн рублей будут зависеть от того, удастся ли доказать, что брачный договор является недействительным. Об этом сайту aif.ru заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
По его словам, если заключенный в США документ не противоречит российскому законодательству, «то он действует», а его подлинность «может показать экспертиза».
«Получит ли семья 37 млн рублей - это на усмотрение суда, посчитает ли он доводы убедительными», — заключил он.
Ранее представитель семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что из США был получен официальный документ, который свидетельствует о том, что нотариус Алена Грин никогда не удостоверяла брачный договор между Седоковой и Тиммой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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