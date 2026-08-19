Юрист Соловьев оценил шансы семьи Тиммы взыскать с певицы Седоковой 37 млн рублей

По его словам, если заключенный в США документ не противоречит российскому законодательству, «то он действует», а его подлинность «может показать экспертиза».

«Получит ли семья 37 млн рублей - это на усмотрение суда, посчитает ли он доводы убедительными», — заключил он.

Ранее представитель семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что из США был получен официальный документ, который свидетельствует о том, что нотариус Алена Грин никогда не удостоверяла брачный договор между Седоковой и Тиммой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

