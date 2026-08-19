Антитеррористические учения прошли в школах и детсадах

В ведомстве отметили, что мероприятия прошли 18 и 19 августа. В ходе учений были отработаны такие ситуации, как атака беспилотников, нападение с использованием горючих жидкостей, а также захват заложников.

Ранее четверо педагогов пострадали в городском округе Щелково Московской области в ходе проведения в школе Всероссийских учений по отработке действий при угрозе теракта с использованием шумовой игровой гранаты, сообщает RT.

