Антитеррористические учения прошли в школах и детсадах
Антитеррористические учения состоялись в российских детсадах, школах и колледжах. Об этом сообщило Минпросвещения России.
В ведомстве отметили, что мероприятия прошли 18 и 19 августа. В ходе учений были отработаны такие ситуации, как атака беспилотников, нападение с использованием горючих жидкостей, а также захват заложников.
Ранее четверо педагогов пострадали в городском округе Щелково Московской области в ходе проведения в школе Всероссийских учений по отработке действий при угрозе теракта с использованием шумовой игровой гранаты, сообщает RT.
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