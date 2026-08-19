ДТП с участием 14 автомобилей произошло в Ростовской области

ДТП с участием 14 автомобилей произошло в Ростовской области на 940 км трассы М-4 «Дон». Об этом со ссылкой на МВД РФ сообщает RT.

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По предварительным данным, 50-летний водитель большегруза с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впередиидущий автомобиль, что стало причиной цепных столкновений ещё с 13 машинами.

«Травмы различной степени тяжести получили шестеро участников дорожного движения, включая одного несовершеннолетнего», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в ближайшее медучреждение для оказания помощи.

Ранее в Ростовской области пожар на пшеничном поле стал причиной ДТП с участием 12 автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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