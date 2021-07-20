«Нет криминального состава». Адвокат отверг уголовное наказание за призывы не прививаться

За призывы к отказу от вакцинации не может быть уголовного наказания, заявил в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. Так он прокомментировал предложение члена Общественной палаты Владимира Петрова ввести уголовную ответственность за подобные действия. По словам Трунова, это предложение не выдерживает никакой критики.



«Вряд ли такое решение будет принято. Потому что здесь есть небьющийся аргумент, что наша Конституция гарантирует свободу слова. Если у вас есть свое мнение по поводу вакцинации и прививок, никто не имеет право запретить вам его высказывать, если только оно не выражено в оскорбительной форме. Там есть, конечно, определенные ограничения, но мы не можем под страхом эпидемии ограничивать святое – свободу слова», - пояснил собеседник НСН.