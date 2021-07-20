«Нет криминального состава». Адвокат отверг уголовное наказание за призывы не прививаться

Под страхом эпидемии нельзя ограничивать святое – свободу слова, заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

За призывы к отказу от вакцинации не может быть уголовного наказания, заявил в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. Так он прокомментировал предложение члена Общественной палаты Владимира Петрова ввести уголовную ответственность за подобные действия. По словам Трунова, это предложение не выдерживает никакой критики.

«Вряд ли такое решение будет принято. Потому что здесь есть небьющийся аргумент, что наша Конституция гарантирует свободу слова. Если у вас есть свое мнение по поводу вакцинации и прививок, никто не имеет право запретить вам его высказывать, если только оно не выражено в оскорбительной форме. Там есть, конечно, определенные ограничения, но мы не можем под страхом эпидемии ограничивать святое – свободу слова», - пояснил собеседник НСН.

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Также он рассказал, что сейчас тех, кто распространяет «мифы» о вакцинации, невозможно привлечь ни по одной уголовной статье, но такие заявления вызывают этические вопросы.

«Никакое наказание невозможно, потому что нет криминального состава. Естественно, есть вопросы в плане этического поведения, особенно если говорить о медработниках. Очень часто слышишь такие комментарии, особенно от медицинских сотрудников низшего звена – акушеров и медсестер, которые что-то говорят, не имея глубоких знаний. Самый эффективный метод воздействия на них – этическое. Причем во всем мире оно распространяется вплоть до лишения права на профессию», - пояснил он.

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По его словам, особенно активно к дисциплинарной ответственности нужно привлекать медиков, которые, не обладая достаточными знаниями, критикуют вакцинирование и прививки, но такое решение должно идти от самого медицинского сообщества.

«Должны быть созданы квалифицированные комиссии по поводу медицинских ошибок, неэтичного поведения и так далее. Это отдельная история, которая не развита у нас, но очень эффективна во всем мире. Этот рычаг самый жесткий. Второй по жесткости – материальное наказание. И только в третью очередь очень мало применяется уголовное наказание», - пояснил юрист.

Ранее почетный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала о массовых исках в случае ужесточения COVID-ограничений.

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ФОТО: myslo.ru
ТЕГИ:КоронавирусУголовная ОтветственностьЮриспруденция
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