Роднина назвала маловероятными санкции против спортсменов из США из-за Венесуэлы

Против спортсменов из США вряд ли введут санкции из-за действий американской администрации в Венесуэле. Как пишет RT, об этом заявила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

МОК: РФ не выступит на Олимпиаде-2026 с флагом

В беседе с порталом Sport24 она указала, что американских спортсменов не наказывали во времена войны о Вьетнаме и Ираке.

«Мне кажется, нет такого года, когда Америка не участвовала в каких-то военных событиях, но ни разу не применялись санкции. Поэтому говорить о справедливости сложно», - сказала Роднина.

Ранее Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение сохранить отстранение российских и белорусских клубов и сборных от международных турниров, которое было введено после начала СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

