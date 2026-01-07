Роднина назвала маловероятными санкции против спортсменов из США из-за Венесуэлы
Против спортсменов из США вряд ли введут санкции из-за действий американской администрации в Венесуэле. Как пишет RT, об этом заявила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.
В беседе с порталом Sport24 она указала, что американских спортсменов не наказывали во времена войны о Вьетнаме и Ираке.
«Мне кажется, нет такого года, когда Америка не участвовала в каких-то военных событиях, но ни разу не применялись санкции. Поэтому говорить о справедливости сложно», - сказала Роднина.
Ранее Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение сохранить отстранение российских и белорусских клубов и сборных от международных турниров, которое было введено после начала СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
