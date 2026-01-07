Эрдоган заявил, что Запад теряет рычаги давления
В борьбе за энергоресурсы развернётся новая и очень агрессивная конкуренция. Как пишет RT, об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Выступая в парламенте страны, он указал, что Запад постепенно теряет рычаги давления - «аргументы, которые он годами использовал для угроз другим странам».
«Мы находимся в самом центре жестокой борьбы за распределение ресурсов, в которой те, кто не сидит за столом переговоров, оказываются в меню», — заключил лидер Турции.
Ранее Эрдоган заявил, что эскалации российско-украинского конфликта способствуют «бароны войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
