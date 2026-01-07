СМИ сообщили о попытке высадки десанта на танкер «Маринера»

Попытка высадки десанта происходит на танкере «Маринера», который шёл под российским флагом в Северной Атлантике. Об этом со ссылкой на источник сообщает RT.

В МИД РФ заявили, что следят за ситуацией вокруг нефтяного танкера «Маринера»

Речь, как предполагается, идёт о десанте США, чья береговая охрана преследовала судно.

Ранее появилась информация, что танкер «Маринера» подвергся попытке захватаво время шторма в Северной Атлантике.

В МИД России указали, что следят за ситуацией вокруг судна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
