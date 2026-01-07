СМИ сообщили о попытке высадки десанта на танкер «Маринера»
7 января 202615:40
Попытка высадки десанта происходит на танкере «Маринера», который шёл под российским флагом в Северной Атлантике. Об этом со ссылкой на источник сообщает RT.
Речь, как предполагается, идёт о десанте США, чья береговая охрана преследовала судно.
Ранее появилась информация, что танкер «Маринера» подвергся попытке захватаво время шторма в Северной Атлантике.
В МИД России указали, что следят за ситуацией вокруг судна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
