Стармер вынесет на голосование вопрос отправки британских войск на Украину
Вопрос об отправке британских войск на Украину будет вынесен на голосование в парламенте. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Выступая в Палате общин, он уточнил, что речь идёт о возможном размещении британских военных в случае, если будет заключено мирное соглашение.
«Вместе с президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским мы согласовали декларацию о намерении разместить войска в случае мирной сделки», — сказал политик.
Стармер добавил, что детали будут представлены позднее.
Ранее итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Италия не будет отправлять своих военных на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
