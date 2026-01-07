Стармер вынесет на голосование вопрос отправки британских войск на Украину

Выступая в Палате общин, он уточнил, что речь идёт о возможном размещении британских военных в случае, если будет заключено мирное соглашение.

«Вместе с президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским мы согласовали декларацию о намерении разместить войска в случае мирной сделки», — сказал политик.

Стармер добавил, что детали будут представлены позднее.

Ранее итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Италия не будет отправлять своих военных на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

