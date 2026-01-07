СМИ: В Подольске при взрыве гранаты погиб один человек
7 января 202616:36
Взрыв гранаты произошел возле многоквартирного дома в Подольске Московской области. Об этом со ссылкой на источник пишут «Известия».
Предположительно, в результате инцидента погиб один человек.
Подробности ЧП устанавливаются.
Ранее Кабардино-Балкарской республике во время ссоры один из мужчин участвующих в конфликте, привёл в действие ручную гранату. Погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
