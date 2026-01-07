СМИ: В Подольске при взрыве гранаты погиб один человек

Взрыв гранаты произошел возле многоквартирного дома в Подольске Московской области. Об этом со ссылкой на источник пишут «Известия».

В Первоуральске задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в доме

Предположительно, в результате инцидента погиб один человек.

Подробности ЧП устанавливаются.

Ранее Кабардино-Балкарской республике во время ссоры один из мужчин участвующих в конфликте, привёл в действие ручную гранату. Погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВзрывМосковская ОбластьПодольск

Горячие новости

Все новости

партнеры