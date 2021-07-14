«Где исследования?» Врачи объяснили, почему не доверяют вакцинам от COVID-19
Медикам нужны более серьёзные доказательства эффективности, чем слово артиста, но адептов доказательной медицины «выдавили» из медийного пространства, оставив рекламу, заявил президент «Лиги защиты врачей».
Врачей сложнее убедить в необходимости вакцинироваться, чем остальное население: они требуют убедительных доказательств и задают вопросы, почему скрываются результаты исследований, рассказал в интервью Telegrаm-каналу «Радиоточка НСН» президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин. Ранее аналитическое бюро GxP News опубликовало результаты исследования, по которому 37% врачей не готовы прививаться и другим не рекомендуют.
«Большинству людей достаточно, что какой-то артист привился и сказал: «Делайте, как я». Врачам все-таки уже требуются более убедительные доказательства. Например, врачи задают вопросы, почему скрыты итоги плацебо-контролируемого исследования по «Спутнику», когда 30 тысяч добровольцев получили вакцину и 10 тысяч получили плацебо. Результаты по нему должны были опубликовать через 180 дней после введения вакцины. Набор добровольцев у нас закончился в декабре, то есть 180 дней давно прошли. Но коды скрыты, информация об исследовании у исследователя и производителя есть, но публикаций так и нет. Были только промежуточные данные, окончательных данных никто не публиковал. Почему? Это большой вопрос. Какие результаты были получены, неизвестно. Поэтому врачи задают вопросы: что там произошло? Почему скрываются результаты клинического исследования?» - пояснил Гальперин.
По его словам, в вопросе, много ли врачей выступают против вакцинации, все зависит от информированности.
«У нас все предыдущие двадцать лет рассуждали о том, что должна быть доказательная медицина. В мире она развивается с середины 80-х годов, но у нас об этом активно говорят последние два десятилетия. С начала эпидемии об этом позабыли и решили, что не нужно приводить доказательства эффективности. Поэтому у нас все opinion-лидеры так называемые, говорящие головы среди профессоров, ведущих специалистов исчезли из средств массовой информации, из общения. Те, кто еще недавно рассказывали, что такое доказательная медицина и как определяется эффективность и безопасность лекарственных средств, их сейчас неслышно. Мы знаем, что академик Чучалин даже покинул пост председателя этического комитета Академии наук в связи с этими событиями. А часть специалистов стали заниматься просто рекламой. Я думаю, что было достаточно серьезное давление на профессорский состав: на профессоров наших, ведущих специалистов. У нас в штабах по борьбе с коронавирусом практически нет специалистов, имеющих опыт работы в эпидемиях, там нет инфекционистов, в лучшем случае санитарные врачи, которые хоть и имеют представление о проблеме, но подобного опыта нет», - отметил Гальперин
Также он прокомментировал информацию, что почти 70% московских врачей сделали прививку от COVID-19, о чем ранее сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. По словам Гальперина, цифра в 70 процентов врачей перекрывает те плановые объемы, которые изначально были заявлены, когда речь шла о 60 процентах вакцинированных. Он объяснил, что в регионах меньше привитых медиков, чем в Москве в том числе из-за ограничений в столице на посещение ресторанов, кафе и других мест. «В регионах это не так обязательно», - пояснил он.
Также собеседник «Радиоточки НСН» рассказал, что по действующему законодательству невозможно ввести обязательную вакцинацию для врачей.
«По факту она и сделана обязательной. Другое дело, что эта обязательность не укладывается в рамки законодательства. Как обычно, исторически, все делается добровольно-принудительно. А обязательность противоречит мировой практике и Конституции. Она может быть только в юридически особых условиях, если объявлены карантинные мероприятия, чрезвычайная ситуация и так далее. Когда государство не только ограничивает права граждан, но и гарантирует свое вмешательство по их защите в этих ситуациях. Это и дополнительные экономические вливания, и дополнительная ответственность тех чиновников, которые проводят эти мероприятия. По обязательной вакцинации есть, например, кодекс участников клинических исследований – Хельсинская декларация и есть законодательство российское, которое не позволяет заставлять людей использовать препараты, не прошедшие полноценные клинические испытания. А поскольку ни один препарат полноценные клинические испытания не завершил, они все разрешены к применению по особым обстоятельствам, то принуждение к их применению это очень грубое нарушение законодательства», - рассказал Гальперин.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19. По его словам, это реальный способ справиться с ростом заболеваемости. «Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос — как она регулироваться должна — наверное, самый главный», — подчеркнул медик в беседе с RT.
С ним солидарен врач Тимур Пестерев. В интервью НСН он заявил, что принудительная вакцинация необходима, чтобы достичь коллективного иммунитета в 90%.
«Я с самого начала поддерживал идею о том, что вакцинацию необходимо сделать принудительной, потому что в силу многих причин почему-то люди не хотят вакцинироваться, мне неизвестны эти причины какие-то объективные, почему люди все-таки не хотят и выход один. Недоверие, скорее, больше сдерживает темпы вакцинации, чем нехватка вакцин. Я не знаю, чтобы в Москве кто-то жаловался, допустим, на нехватку вакцин», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
За прошедшие сутки в России диагностировали 23 827 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием. При этом вылечились 21 269 россиян, а умерли 786 граждан.
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