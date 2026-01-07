В Турции призвали создать союз с Россией, Ираном и Китаем
7 января 202616:44
Турции необходимо создать союз с Россией, Ираном и Китаем. Как пишет RT, об этом заявил лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек.
По его словам, это позволит создать историческую силу, «которая предотвратит региональную и мировую войну».
«И предотвратит империалистическое влияние США», - добавил политик.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Турцию прекратить закупки российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
