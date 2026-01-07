Глава Пентагона прокомментировал задержание танкера «Маринера»
7 января 202617:33
Блокада в отношении подсанкционной венесуэльской нефти действует в полной силе. Об этом в своих соцсетях объявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Таким образом он прокомментировал задержание российского танкера «Маринера», репостнув соответствующую новость.
«Блокада в отношении подсанкционной и незаконно добытой венесуэльской нефти остается в полной силе и в любой точке мира», - написал Хегсет.
Ранее Европейское командование армии США подтвердило, что в Атлантическом океане был задержан танкер «Маринера» , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп объяснил, почему Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира
- Минтранс сообщили об утере связи с танкером «Маринэра»
- Американские военные заявили о захвате второго танкера за сутки
- Подлодки не успели? США задержали нефтяной танкер под российским флагом
- СМИ: При крушении вертолета в Пермском крае погиб миллионер Гимадутдинов
- Глава Пентагона прокомментировал задержание танкера «Маринера»
- Роднина назвала маловероятными санкции против спортсменов из США из-за Венесуэлы
- Европейское командование ВС США подтвердило задержание танкера «Маринера»
- В Турции призвали создать союз с Россией, Ираном и Китаем
- СМИ: В Подольске при взрыве гранаты погиб один человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru