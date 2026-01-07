Глава Пентагона прокомментировал задержание танкера «Маринера»

Блокада в отношении подсанкционной венесуэльской нефти действует в полной силе. Об этом в своих соцсетях объявил глава Пентагона Пит Хегсет.

В МИД РФ заявили, что следят за ситуацией вокруг нефтяного танкера «Маринера»

Таким образом он прокомментировал задержание российского танкера «Маринера», репостнув соответствующую новость.

«Блокада в отношении подсанкционной и незаконно добытой венесуэльской нефти остается в полной силе и в любой точке мира», - написал Хегсет.

Ранее Европейское командование армии США подтвердило, что в Атлантическом океане был задержан танкер «Маринера» , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EUCOM (Европейское командование ВС США)
