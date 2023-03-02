Экс-глава МВД: Теракты на границе с Украиной будут 10 лет!

Нужно усилить безопасность приграничных регионов и быть готовыми к предотвращению террористических актов на долгий срок, сказал в эфире НСН бывший глава МВД России Анатолий Куликов. 

В ближайшие 10 лет нужно быть готовыми к предотвращению террористических актов, а также укреплять безопасность регионов, граничащих с Украиной, заявил экс-глава МВД РФ Анатолий Куликов в беседе с НСН.

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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил сократить чиновников и правоохранителей в России в несколько раз. В частности, силовой блок он предложил сократить в пару раз, назвав раздутые штаты госаппарата и правоохранителей «серьезной обузой для экономики». Куликов считает, что в некоторых регионах России нужно наоборот укрупнять штат.

«Совершенно понятно, что в ближайшие 10 лет нужно быть готовыми к предотвращению террористических актов. Работа предстоит большая. Не надо шашкой махать. Но в Белгороде, надо увеличить количество правоохранителей. В Белгороде точно! Граница с Украиной там 270 километров, а кроме полиции ничего нет, даже специального батальона внутренних войск нет. Также надо посмотреть, что происходит в Курске, Воронеже, Ростове-на-Дону. Выяснить это нужно с помощью рабочей группы, а не бизнесменов. Предложения должны исходить из экспертных оценок, а не из того, что угодно бизнесменам. Однажды кто-то из этих ребят предлагал убрать налоговую полицию. Убрали. Лучше стало?», - задался вопросом Куликов.
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Собеседник НСН считает, что вопрос сокращения штата силовиков тесно связан с преступностью.

«Нужно смотреть на факторы, влияющие на внутреннюю безопасность – преступность, какая тенденция. Не надо махать шашкой. Сейчас кризис и надо вытаскивать экономику. Предпринимателям же нужно думать больше о государстве, а не о заграничных футбольных и баскетбольных клубах», - резюмировал Куликов.

Ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с НСН назвал проблему идентификации летательных аппаратов чрезвычайно важной для российских спецслужб. По его словам, дрон можно заметить на радарах, но нельзя определить, «свой» летит беспилотник или «чужой».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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