Экс-глава МВД: Теракты на границе с Украиной будут 10 лет!

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил сократить чиновников и правоохранителей в России в несколько раз. В частности, силовой блок он предложил сократить в пару раз, назвав раздутые штаты госаппарата и правоохранителей «серьезной обузой для экономики». Куликов считает, что в некоторых регионах России нужно наоборот укрупнять штат.

«Совершенно понятно, что в ближайшие 10 лет нужно быть готовыми к предотвращению террористических актов. Работа предстоит большая. Не надо шашкой махать. Но в Белгороде, надо увеличить количество правоохранителей. В Белгороде точно! Граница с Украиной там 270 километров, а кроме полиции ничего нет, даже специального батальона внутренних войск нет. Также надо посмотреть, что происходит в Курске, Воронеже, Ростове-на-Дону. Выяснить это нужно с помощью рабочей группы, а не бизнесменов. Предложения должны исходить из экспертных оценок, а не из того, что угодно бизнесменам. Однажды кто-то из этих ребят предлагал убрать налоговую полицию. Убрали. Лучше стало?», - задался вопросом Куликов.