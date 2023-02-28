Генерал Луговой назвал причины неуязвимости дронов для ПВО
Современные беспилотники малозаметны на экранах локаторов из-за композитных материалов, сказал НСН Герой России Сергей Липовой.
Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой заявил в беседе с НСН, что современные технологии и композитные материалы делают беспилотники малозаметными.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о падении беспилотника. По его словам, это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. Вероятно, это был UJ-22 Airborne производства «Укрджет». Липовой считает, что ВСУ ищет слабые места в российской обороне.
«Взлетел беспилотник с территории Украины, такого класса дрон из рюкзака не достанешь и с коленки не запустишь. Современные технологии и композитные материалы делают беспилотники малозаметными на экранах локаторов. Полет на предельно малой высоте еще один эффективный тактический прием, позволяющий преодолеть современные средства ПВО. Поэтому полет с огибанием рельефа позволил беспилотнику настолько углубиться на территорию России, что сбили его уже в Подмосковье», - резюмировал Липовой.
Ранее Сергей Липовой в беседе с НСН заявил, что украинские военные ищут слабые места в обороне России, чтобы нанести более серьезные удары.
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