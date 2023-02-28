«Технологий не хватает»: Радары не могут отличить российский беспилотник от чужого

«На каждом воздушном судне, даже легком пилотируемом, должно быть устройство, позволяющее отличить – это летит «хороший» или «плохой». Вот что главное. Можно обнаружить объект – он летит в режиме радиотишины, но отличить хороший от плохого сегодня нельзя. Поэтому до последнего ждем и сбиваем на последнем метре. Попытки обеспечить безопасность путем запретов, как показывает практика, ни к чему не приводят. Надо внедрять технологии, которые позволяют дистанционно даже портативным устройством видеть, что летит борт. Он себя идентифицирует, показывает фактический маршрут, обеспечивает обратную связь, и, если этого не происходит, мы гарантированно понимаем, что летит враг. А сегодня мы видим, что просто кто-то летит. Возможно, борт нашей же спецслужбы, может быть добросовестные эксплуатанты, но сегодня это не отличишь никак», - сказал Бабинцев.

На сегодняшний день беспилотник может лететь, фактически ничего не излучая и ориентируясь по каким-то объектам на местности. И многие спецслужбы не готовы к таким сценариям применения БПЛА, отмечает он.

«Те процессы, что происходят на борту, настолько локальны, что эти излучения дистанционно никак не фиксируются, и это главная проблема – обнаружить летящее в режиме радиотишины нечто на большом расстоянии мы умеем, но сказать свой это или чужой – нет», - добавил Бабинцев.

Летательные аппараты оснащены программой, которая способна передавать как план полета, так и маршрут, отметил Собеседник. Он считает, что диспетчеру необходимо иметь обратную связь с пилотом, и в случае отсутствия реакции «с воздуха» можно будет принимать решение о дальнейших действиях.

«Сегодня многие беспилотники используют и внутри России – и уполномоченные органы, и государственные органы, и силовые структуры. Эти машины так же летают по программе, ничего не излучая, поэтому можно увидеть на радаре, что что-то летит, но заранее специальные структуры не понимают – это стоит сбивать, это уже враг или свой?», - заключил Бабинцев.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН выразил мнение, что упавший в Подмосковье беспилотник был запущен с территории России.

