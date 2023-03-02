Дерипаска предложил снизить число чиновников в два-три раза

Количество чиновников в России должно быть сокращено в два-три раза, так как экономике необходимо больше свободы от государственного аппарата. С таким заявлением выступил бизнесмен Олег Дерипаска в ходе сессии «НЭП 2.0 - роль Сибири как центра промышленного роста» на Красноярском экономическом форуме.

По его словам, необходимо задуматься об эффективности управления, привлечь новые кадры, которые смогут решать поставленные задачи и проблемы. Он также предложил сократить число сотрудников правоохранительных органов.