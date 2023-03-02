Дерипаска предложил снизить число чиновников в два-три раза

Количество чиновников в России должно быть сокращено в два-три раза, так как экономике необходимо больше свободы от государственного аппарата. С таким заявлением выступил бизнесмен Олег Дерипаска в ходе сессии «НЭП 2.0 - роль Сибири как центра промышленного роста» на Красноярском экономическом форуме.

По его словам, необходимо задуматься об эффективности управления, привлечь новые кадры, которые смогут решать поставленные задачи и проблемы. Он также предложил сократить число сотрудников правоохранительных органов.

«Компенсация убытков»: Госдуму готовят к декриминализации экономических преступлений

Ранее Дерипаска заявил, что предпринимателей следует уравнять в правах с другими социальными группами. По его мнению, в противном случае, они останутся «слабовиками» вместе с отошедшей от дел интеллигенцией». Он пояснил, что уравнение в правах - это «тотальная декриминализация бизнеса».

Накануне во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил пересмотреть нормы уголовного законодательства по экономическим преступлениям. Он призвал «не перегибать палку» в наказаниях за них и «активнее двигаться» к декриминализации статей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:БизнесЭкономикаЧиновники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры