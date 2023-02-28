Несколько населенных пунктов остались без света в Харьковской и Сумской областях

Электросети областных распределительных компаний повреждены в Харьковской и Сумской областях Украины, из-за чего нет света в нескольких населенных пунктах, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

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В сообщении компании говорится, что повреждения сетей облэнерго произошло из-за обстрелов. Ведут ремонтные работы, отметили в компании.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских войск прекратились из-за вероятности значительных ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ХарьковЭлектричество
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