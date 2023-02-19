В результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Белгородской области погибла девушка

«При обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице», – уточнил он и принес родным погибшей соболезнования.

Сразу несколько населенных пунктов белгородского приграничья попали под огонь ВСУ в воскресенье В хуторе Старый Волоконовского района, а также селе Пороз Грайворонского округа пострадали домовладения. В Староселье Краснояружского района, как и в двух других повреждена линия электропередачи.

Аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрелов белгородских муниципалитетов.

Ранее после обстрела со стороны украинских военных города Шебекино Белгородской области пострадала женщина, она находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.



