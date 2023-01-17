В «Росэнергоатоме» объяснили прекращение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских войск прекратились из-за вероятности значительных ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в беседе с ТАСС.

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Эксперт предположил, что в Киеве поняли: в случае продолжения «безумной артиллерийской вакханалии» в отношении ЗАЭС и города Энергодара их ожидает «достаточно болезненный» ответ, пишет RT.

«Любое преступление должно заканчиваться наказанием. На мой взгляд, это единственная возможность, которая может эффективно повлиять на этих, с позволения сказать, людей», — считает Карчаа.

Советник главы «Росэнергоатома» указал, что ни один российский снаряд не упал в периметре украинских АЭС или вблизи них.

Ранее политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в интервью РИА ФАН заявил, что мощные ответы России на обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ заставили Киев приостановить террористическую деятельность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУОбстрелАЭС
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