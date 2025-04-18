Россия денонсировала соглашение по Баренцеву региону с тремя странами
Правительство России официально денонсировало соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией, касающееся сотрудничества в Баренцевом и Евроарктическом регионах. Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале официального опубликования нормативных правовых актов.
Согласно документу, денонсация затронула два важнейших соглашения: о создании Международного Баренцева секретариата, а также о сотрудничестве в области подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации в Баренцевом/Евроарктическом регионе. Решение было принято в соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».
Соглашение о создании Международного Баренцева секретариата было подписано между правительствами России, Норвегии, Финляндии и Швеции для развития сотрудничества в Баренцевом и Евроарктическом регионе. Оно включало в себя различные области взаимодействия, включая вопросы экологии, рыболовства, торговли и инфраструктуры.
Помимо этого, соглашение предусматривало создание механизма для координации действий стран в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru