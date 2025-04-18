Россия денонсировала соглашение по Баренцеву региону с тремя странами

Правительство России официально денонсировало соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией, касающееся сотрудничества в Баренцевом и Евроарктическом регионах. Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале официального опубликования нормативных правовых актов.

Согласно документу, денонсация затронула два важнейших соглашения: о создании Международного Баренцева секретариата, а также о сотрудничестве в области подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации в Баренцевом/Евроарктическом регионе. Решение было принято в соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».