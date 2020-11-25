Стало известно о мутациях генома коронавируса в России

Как отмечают в Роспотребнадзоре, все образцы больных коронавирусом поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекциями на базе предприятия «Вектор».

Повышенная заразность и отсутствие иммунитета к мутации коронавируса – об этих двух опасных особенностях штамма COVID-19 рассказала ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам Барановой, в Дании готовится публикация о коронавирусе у норок. В ней упоминается о четырех мутациях штамма, которые выявили у животных.

