Стало известно о мутациях генома коронавируса в России
В России изменения генома COVID-19 незначительны, каждый месяц проводится анализ около 150 геномов, сообщает Роспотребнадзор.
Сегодня в стране прочитаны полные геномы 1215 изолятов коронавируса, которые были выделены в разное время с момента выявления патогена в России. По данным ведомства, изучение генетической изменчивости COVID-19 обеспечивает готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, все образцы больных коронавирусом поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекциями на базе предприятия «Вектор».
Повышенная заразность и отсутствие иммунитета к мутации коронавируса – об этих двух опасных особенностях штамма COVID-19 рассказала ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
По словам Барановой, в Дании готовится публикация о коронавирусе у норок. В ней упоминается о четырех мутациях штамма, которые выявили у животных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru