Переболевшие COVID-19 рассказали о провалах в памяти
Люди, переболевшие новой коронавирусной инфекцией в среднетяжелой или тяжелой форме, рассказали о провалах в памяти, потерю ориентации в пространстве, а также прочите сбои когнитивных функций организма. «Иногда я не могу вспомнить, как называется хорошо известная мне вещь. Прихожу не туда, куда надо и забываю зачем», — рассказала одна из перенесших коронавирус «Российской газете».
Медики объясняют такие негативные эффекты с общей интоксикацией организма, которая оказывает влияние на нервную систему. По словам врача-реабилитолога Николая Дихтяренко, нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам и поэтому страдает в первую очередь. Через какое время исчезнут эти симптомы, пока неизвестно, передает Ura.ru.
Между тем, за время пандемии коронавирусной инфекции в мире умерли более 1,4 млн заболевших COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, передает RT. Число заразившихся приближается к 60 миллионам.
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