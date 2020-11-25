Переболевшие COVID-19 рассказали о провалах в памяти

Медики объясняют такие негативные эффекты с общей интоксикацией организма, которая оказывает влияние на нервную систему. По словам врача-реабилитолога Николая Дихтяренко, нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам и поэтому страдает в первую очередь. Через какое время исчезнут эти симптомы, пока неизвестно, передает Ura.ru.

Между тем, за время пандемии коронавирусной инфекции в мире умерли более 1,4 млн заболевших COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, передает RT. Число заразившихся приближается к 60 миллионам.

