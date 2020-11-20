В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии массовой вакцинации на пандемию

Массовая вакцинация окажет значимое влияние на ход пандемии коронавируса - заболеваемость снизится. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Город вымрет». Врач объяснил, почему в Москве нельзя закрывать ТЦ

Ранее партия «Коммунисты России» предложила ввести выходной день для вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает РИА ФАН. Соответствующее письмо направлено в правительство.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, стоит ли властям вновь ввести карантин.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:РоспотребнадзорПандемияВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры