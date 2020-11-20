В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии массовой вакцинации на пандемию
20 ноября 202009:09
Массовая вакцинация окажет значимое влияние на ход пандемии коронавируса - заболеваемость снизится. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru