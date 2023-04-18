Итоги опроса о числе курильщиков в России назвали недостоверными

Число курящих жителей РФ в прошлом году снизилось на 5,8 процента, или на 1,4 миллиона человек. Продолжают предаваться пагубной привычке 19,2% населения в возрасте от 15 лет и старше, или около 23 млн человек. Об этом свидетельствует исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росстата. Королев считает, что достоверные данные можно получить только из опроса по методике ВОЗ.

«Достоверные цифры собирались у нас в стране в 2009 и 2016 году по методике ВОЗ, которая подразумевает интервью с 11-12 тысячами респондентов. Он проводится раз в семь лет, но по 2023 году пока никаких данных нет. Опросы ВЦИОМ, HeadHunter, Finexpertiza – это все нерелевантно. На их основе нельзя судить о числе курильщиков в стране. Но тренд последнего десятилетия – снижение числа курильщиков. Есть еще собственная методика у Росстата. Когда они проводили, то их данные совпадали с ВОЗ», - сказал Королев.

Собеседник НСН отметил, что на снижение потребления табака влияют несколько факторов. Среди них подорожание сигарет и нелегальная продукция.

«Первая - информационная, ведь подавляющее большинство курящих обеспокоены этой привычкой, потому отчасти запрет рекламы табака, устрашающие картинки на пачках влияет. Вторая – альтернативная продукция, потому наблюдаем рост продаж систем нагревания табака, вейпов. Подорожание сигарет тоже влияет, как и нелегальный рынок. В 2015 году была оценка, что доля нелегального табака в районе одного процента, а сейчас 20-25 процентов. Это серьезная проблема», - подчеркнул Королев.