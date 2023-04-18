Итоги опроса о числе курильщиков в России назвали недостоверными
Достоверные данные о числе курильщиков можно получить только по методике ВОЗ, сказал Максим Королев.
Главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев назвал в беседе с НСН исследования ВЦИОМ, HeadHunter, Finexpertiza о числе курильщиков в России нерелевантными.
Число курящих жителей РФ в прошлом году снизилось на 5,8 процента, или на 1,4 миллиона человек. Продолжают предаваться пагубной привычке 19,2% населения в возрасте от 15 лет и старше, или около 23 млн человек. Об этом свидетельствует исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росстата. Королев считает, что достоверные данные можно получить только из опроса по методике ВОЗ.
«Достоверные цифры собирались у нас в стране в 2009 и 2016 году по методике ВОЗ, которая подразумевает интервью с 11-12 тысячами респондентов. Он проводится раз в семь лет, но по 2023 году пока никаких данных нет. Опросы ВЦИОМ, HeadHunter, Finexpertiza – это все нерелевантно. На их основе нельзя судить о числе курильщиков в стране. Но тренд последнего десятилетия – снижение числа курильщиков. Есть еще собственная методика у Росстата. Когда они проводили, то их данные совпадали с ВОЗ», - сказал Королев.
Собеседник НСН отметил, что на снижение потребления табака влияют несколько факторов. Среди них подорожание сигарет и нелегальная продукция.
«Первая - информационная, ведь подавляющее большинство курящих обеспокоены этой привычкой, потому отчасти запрет рекламы табака, устрашающие картинки на пачках влияет. Вторая – альтернативная продукция, потому наблюдаем рост продаж систем нагревания табака, вейпов. Подорожание сигарет тоже влияет, как и нелегальный рынок. В 2015 году была оценка, что доля нелегального табака в районе одного процента, а сейчас 20-25 процентов. Это серьезная проблема», - подчеркнул Королев.
При этом он отметил, что производители табака не испытали серьезных проблем в прошлом году из-за санкций.
«Что касается производства табака, то данные за прошлый год появятся не раньше июля. Но, в силу того, что страна огромная, то фабрики приучены держать большие запасы на складах, потому перебои резко на парализуют их работу. Просто вынуждают перестраиваться, но с чем работать есть», - резюмировал Королев.
Ранее Максим Королев в беседе с НСН заявил, что введение уголовной ответственности за продажу нелегальной табачной продукции вряд ли поможет в решении этой проблемы, с экономическими причинами нельзя бороться юридическими методами.
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