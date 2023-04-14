Депутаты Петербурга предложили запретить курение рожденным после 2010 года

Парламентарии разработали законопроект о полном запрете продажи этим лицам никотиносодержащей продукции. Вместе с этим предлагается ввести запрет на ее использование.

Депутаты рассчитывают, что полностью запретить курение в России удастся к 2088 году.

Госдума 11 апреля приняла закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и расходников. Мера распространяется и на безникотиновые системы, сообщает «Радиоточка НСН».

