Депутаты Петербурга предложили запретить курение рожденным после 2010 года

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой запретить курение всем лицам, родившимся с 1 января 2011 года, передают СМИ.

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Парламентарии разработали законопроект о полном запрете продажи этим лицам никотиносодержащей продукции. Вместе с этим предлагается ввести запрет на ее использование.

Депутаты рассчитывают, что полностью запретить курение в России удастся к 2088 году.

Госдума 11 апреля приняла закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и расходников. Мера распространяется и на безникотиновые системы, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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