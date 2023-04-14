Депутаты Петербурга предложили запретить курение рожденным после 2010 года
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой запретить курение всем лицам, родившимся с 1 января 2011 года, передают СМИ.
Парламентарии разработали законопроект о полном запрете продажи этим лицам никотиносодержащей продукции. Вместе с этим предлагается ввести запрет на ее использование.
Депутаты рассчитывают, что полностью запретить курение в России удастся к 2088 году.
Госдума 11 апреля приняла закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и расходников. Мера распространяется и на безникотиновые системы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru