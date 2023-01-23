«Высокие акцизы»: Названа причина роста нелегальной табачной продукции в России
Ставки акцизов постоянно увеличиваются, а вместе с ними и прибыль нелегалов, отметил в эфире НСН эксперт Максим Королев.
Введение уголовной ответственности за продажу нелегальной табачной продукции вряд ли поможет в решении этой проблемы, с экономическими причинами нельзя бороться юридическими методами, рассказал главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в разговоре с НСН.
Накануне Минфин РФ предложил ввести уголовную ответственность за выпуск и продажу табачных изделий без лицензии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на соответствующие документы. При этом эксперты подсчитали, что доля нелегальной табачной продукции на российском рынке возросла с 1,5% в 2016 году до 10,7% в 2021 году. Максим Королев отметил, что всему виной высокие ставки акцизов на сигареты.
«Обычно ужесточение ответственности помогает, но не факт, что это решит проблему. Фундаментальная причина – экономическая, у нас слишком высокие ставки акцизов. Рост нелегальной продукции с 2016 года идет, потому что постоянно повышаются ставки акцизов. Разрыв между легальной и нелегальной продукцией по себестоимости только увеличивается, соответственно прибыль нелегалов растет выше и выше. С этим экономическим мотивом сложно бороться юридическими методами. Лицензирование производства, а также оптовой торговли, которое тоже содержится в том же пакете предложений Минфина, может оказаться более эффективной мерой, чем высокие штрафы», - сказал Королев.
Он отметил, что доля нелегальной табачной продукции в России на сегодняшний день составляет порядка 20-25%. По словам Королева, с первого марта будет новое повышение акцизов, вместе с ними повысятся цены на сигареты, а также дополнительные доходы у нелегалов.
«Эксперты, которые наблюдают за рынком, оценивают долю нелегальной продукции не в 10,7%, а в 20-25%. А 10% - это не независимые рыночные организации, это госорганизации, у которых свои мотивы, им надо показать, что маркировка очень эффективно работает. На самом деле доля нелегального рынка только нарастает. Сегодня емкость табачного рынка — около 20 млрд пачек, каждая пачка — это порядка 80 рублей налога. Даже по официальным данным государство недополучает около 160 млрд рублей. Акциз повышается минимум каждый год, в некоторых случаях дважды в год. С первого марта будет новое повышение акцизов. Стоимость сигарет изменится, единая минимальная цена тоже. Также с повышением цен будут дополнительные доходы у тех, кто не платит эти акцизы», - резюмировал Королев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты российского парламента внести предложения о возможном запрете электронных сигарет. Максим Королев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» тогда отмечал, что рынок жидкостных вейпов в России почти полностью черный. По его словам, таможня не справляется с ограждением россиян от опасной продукции, а внутри страны жидкости для систем производят в гаражах и сараях.
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