«Высокие акцизы»: Названа причина роста нелегальной табачной продукции в России

Накануне Минфин РФ предложил ввести уголовную ответственность за выпуск и продажу табачных изделий без лицензии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на соответствующие документы. При этом эксперты подсчитали, что доля нелегальной табачной продукции на российском рынке возросла с 1,5% в 2016 году до 10,7% в 2021 году. Максим Королев отметил, что всему виной высокие ставки акцизов на сигареты.

«Обычно ужесточение ответственности помогает, но не факт, что это решит проблему. Фундаментальная причина – экономическая, у нас слишком высокие ставки акцизов. Рост нелегальной продукции с 2016 года идет, потому что постоянно повышаются ставки акцизов. Разрыв между легальной и нелегальной продукцией по себестоимости только увеличивается, соответственно прибыль нелегалов растет выше и выше. С этим экономическим мотивом сложно бороться юридическими методами. Лицензирование производства, а также оптовой торговли, которое тоже содержится в том же пакете предложений Минфина, может оказаться более эффективной мерой, чем высокие штрафы», - сказал Королев.

Он отметил, что доля нелегальной табачной продукции в России на сегодняшний день составляет порядка 20-25%. По словам Королева, с первого марта будет новое повышение акцизов, вместе с ними повысятся цены на сигареты, а также дополнительные доходы у нелегалов.