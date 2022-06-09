«Неприятная сыпь»: Иммунолог предупредил о риске заболеть лишаем после COVID-19
Заболевание является очень неприятным, заявил в эфире НСН Николай Крючков.
Если человек тяжело перенес коронавирус, то на фоне снижения иммунитета у него может развиться опоясывающий лишай, рассказал иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 9 июня отменил поездку в Берлин из-за опоясывающего лишая. Отмечалось, что он возник как осложнение после COVID-19.
«Возможно, если человек перенес коронавирусную инфекцию не очень легко, то у него могут появляться такого рода заболевания. Особенно на фоне сниженного иммунитета. В данном случае, скорее всего человек уже болел herpes zoster (опоясывающий лишай – прим. НСН) и перенесенный коронавирус мог привести к обострению. Но не исключено, что он мог появиться впервые», - сказал Крючков.
По его словам, заболевание может долгое время «дремать» в организме человека и никак себя не проявлять. Однако, как только иммунитет сильно ослаб, оно сразу дает о себе знать.
«Опоясывающий лишай – это вирусное, инфекционное заболевание. Как он проявляется: на туловище, особенно на спине, развивается характерная сыпь. Инфекция при этом может длительно персистировать в организме, но при неблагоприятных условиях она проявляет себя. При выраженном иммунодефиците такое заболевание часто проявляется. Но у ряда людей оно проявляется и без этого. Инфекция в основном находится в «дремлющем» состоянии, почти никак не проявляется. Это не тяжелое заболевание, но оно весьма неприятное. При этом оно регулярно рецидивирует. Есть терапия, направленная на подавление размножения вируса. Существуют хорошие, эффективные средства», - резюмировал Крючков.
Генеральный секретарь НАТО получил положительный результат теста на коронавирус в мае. Он был полностью вакцинирован, в том числе бустерной дозой.
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