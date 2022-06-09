«Неприятная сыпь»: Иммунолог предупредил о риске заболеть лишаем после COVID-19

Накануне сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 9 июня отменил поездку в Берлин из-за опоясывающего лишая. Отмечалось, что он возник как осложнение после COVID-19.

«Возможно, если человек перенес коронавирусную инфекцию не очень легко, то у него могут появляться такого рода заболевания. Особенно на фоне сниженного иммунитета. В данном случае, скорее всего человек уже болел herpes zoster (опоясывающий лишай – прим. НСН) и перенесенный коронавирус мог привести к обострению. Но не исключено, что он мог появиться впервые», - сказал Крючков.

По его словам, заболевание может долгое время «дремать» в организме человека и никак себя не проявлять. Однако, как только иммунитет сильно ослаб, оно сразу дает о себе знать.