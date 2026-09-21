Циклон принесет южным курортам России дожди уже на этой неделе, но через несколько дней температура вернется к отметке в 25 градусов, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«В среду циклон дойдет до юга – в Краснодар, а в пятницу южный циклон дойдет и до Крыма. Дожди в большей степени пройдут в горных районах, но грозовые дожди ожидаются и на побережье. Не могу сказать, что это сильно скажется на понижении температуры. Температура понизится, но в среднем на пять градусов, после прекращения дождей столбики термометров опять вернутся к отметке в 23-25 градусов. После двух дней периода осадков на юг вернется благоприятная бархатная погода», - отметил он.

В Москву дожди придут уже во вторник, выпадет до 30% осадков от месячной нормы, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

