Крыму пообещали «бархатное» тепло после дождей
Александр Шувалов заявил НСН, что в ближайшие дни температура в Крыму и Краснодаре понизится на пять градусов.
Циклон принесет южным курортам России дожди уже на этой неделе, но через несколько дней температура вернется к отметке в 25 градусов, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«В среду циклон дойдет до юга – в Краснодар, а в пятницу южный циклон дойдет и до Крыма. Дожди в большей степени пройдут в горных районах, но грозовые дожди ожидаются и на побережье. Не могу сказать, что это сильно скажется на понижении температуры. Температура понизится, но в среднем на пять градусов, после прекращения дождей столбики термометров опять вернутся к отметке в 23-25 градусов. После двух дней периода осадков на юг вернется благоприятная бархатная погода», - отметил он.
В Москву дожди придут уже во вторник, выпадет до 30% осадков от месячной нормы, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
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