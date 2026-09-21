Памфилова: Четыре партии прошли в Госдуму по спискам
Четыре политических партии, по предварительным данным, преодолели барьер в 5% и прошли в Госдуму по спискам. Об этом сообщила председатель Центризбикома России Элла Памфилова, передает РИА Новости.
В ЦИК подвели предварительные итоги выборов в Госдуму девятого созыва, которые прошли 18-20 сентября. По данным комиссии, явка избирателей составила более 59%, пишет RT.
Предварительно, в нижнюю палату парламента проходят партии «Единая Россия» с 57,83% голосов, КПРФ (13,81%), ЛДПР (8,97%), «Новые люди» (7,96%).
Отмечается, что единороссы получают 355 депутатских мест из 450, это рекорд за всю историю участия объединения в парламентских выборах. При этом КПРФ, предварительно, получат 40 мандатов, ЛДПР — 25, «Новые люди» — 20.
Как отметили в ЦИК, окончательные итоги выборов подведут 25 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков предупредил, что информационные войны и фейки будут усиливаться
- Купят инвесторы из США? Назван альтернативный сценарий возобновления «Северных потоков»
- Памфилова: Четыре партии прошли в Госдуму по спискам
- Синоптик Шувалов раскрыл, когда в Москву вернется тепло
- «Давно пора»: Почему должникам по алиментам и ЖКХ начнут отказывать в кредитах
- Крыму пообещали «бархатное» тепло после дождей
- Без снега? Почему предстоящая зима в России может стать «аномальной»
- Песков: Украина атаками пыталась сорвать выборы в России
- Миронов заигрался? В чем причина провала «Справедливой России» на выборах
- Синоптик Шувалов раскрыл, на какие регионы обрушатся сильные дожди