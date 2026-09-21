Памфилова: Четыре партии прошли в Госдуму по спискам

Четыре политических партии, по предварительным данным, преодолели барьер в 5% и прошли в Госдуму по спискам. Об этом сообщила председатель Центризбикома России Элла Памфилова, передает РИА Новости.

Рекорды и провокации: Как в России прошли выборы в Госдуму

В ЦИК подвели предварительные итоги выборов в Госдуму девятого созыва, которые прошли 18-20 сентября. По данным комиссии, явка избирателей составила более 59%, пишет RT.

Предварительно, в нижнюю палату парламента проходят партии «Единая Россия» с 57,83% голосов, КПРФ (13,81%), ЛДПР (8,97%), «Новые люди» (7,96%).

Отмечается, что единороссы получают 355 депутатских мест из 450, это рекорд за всю историю участия объединения в парламентских выборах. При этом КПРФ, предварительно, получат 40 мандатов, ЛДПР — 25, «Новые люди» — 20.

Как отметили в ЦИК, окончательные итоги выборов подведут 25 сентября.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ВыборыЦИКЭлла Памфилова

Горячие новости

Все новости

партнеры