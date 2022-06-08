ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 530 млн
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 530 млн случаев заражения коронавирусом в мире, передает ТАСС.
Число смертельных случаев превысило 6,29 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.
Отметка в 300 млн была пройдена в начале января текущего года, 400 млн - 10 февраля, 500 млн - 14 апреля. Резкий рост числа заражений был связан с появлением в конце прошлого года штамма «омикрон», отличающегося повышенной заразностью.
Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 83,8 млн), Индии (более 43 млн) и Бразилии (более 31 млн).
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